В матче со сборной России Хилари Найт установила рекорд чемпионатов мира среди женщин

В эти минуты проходит матч женского чемпионата мира по хоккею между сборной России и США. Команды встречаются на стадионе «УинСпорт-Арена» в Калгари.
В матче со сборной России нападающий сборной США Хилари Найт установила рекорд чемпионатов мира по хоккею среди женщин, сообщается на официальной странице TSN в «Твиттере».
На 24-й минуте Хилари Найт с передачи Брианны Декер забросила вторую шайбу американок в матче. Благодаря этому голу 32-летняя Найт стала самым результативным игроком в истории чемпионатов мира, побив рекорд Кэмми Гранато. В активе Найт стало 45 точных бросков, тогда как на счету Гранато 44 заброшенные шайбы.
Сейчас в матче идёт второй период. Счёт — 2:0 в пользу американской сборной. Первый гол на 12-й минуте встречи забросила Бритта Кёрл.
- 24 августа 2021
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