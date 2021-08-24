В матче со сборной России Хилари Найт установила рекорд чемпионатов мира среди женщин

В эти минуты проходит матч женского чемпионата мира по хоккею между сборной России и США. Команды встречаются на стадионе «УинСпорт-Арена» в Калгари.

В матче со сборной России нападающий сборной США Хилари Найт установила рекорд чемпионатов мира по хоккею среди женщин, сообщается на официальной странице TSN в «Твиттере».

На 24-й минуте Хилари Найт с передачи Брианны Декер забросила вторую шайбу американок в матче. Благодаря этому голу 32-летняя Найт стала самым результативным игроком в истории чемпионатов мира, побив рекорд Кэмми Гранато. В активе Найт стало 45 точных бросков, тогда как на счету Гранато 44 заброшенные шайбы.

Сейчас в матче идёт второй период. Счёт — 2:0 в пользу американской сборной. Первый гол на 12-й минуте встречи забросила Бритта Кёрл.