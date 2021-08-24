Мартемьянов — о замене Красоткина: зачем мне калечить человека в преддверии сезона?

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов подвёл итоги матча Кубка губернатора Челябинской области с «Трактором» (3:4).

«Боевая, хорошая игра в преддверии сезона. Наша команда — неуступчивая, стараемся выжимать из любого момента максимум. Не всегда это получается, но по самоотдаче претензий не было. Конечно, моменты, которые мы создаём, надо реализовывать. Надеюсь, что парни поймают уверенность. Будут голы — будут победы.

Никита Шашков? Пока ничего определённого сказать не могу, он поехал на снимок. Честь ему и хвала за то, что он бился за команду. Вадим Кудако выбыл на две недели, будет в зал ходить.

Замена Антона Красоткина? Я думал, что у него лёгкое сотрясение после попадания шайбы в голову. Я стоял метрах в 40-50 и слышал приличный удар. Зачем мне калечить человека в преддверии сезона и рисковать своими игроками?» — приводит слова Мартемьянова официальный сайт КХЛ.