Мартемьянов — о замене Красоткина: зачем мне калечить человека в преддверии сезона?

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов подвёл итоги матча Кубка губернатора Челябинской области с «Трактором» (3:4).
«Боевая, хорошая игра в преддверии сезона. Наша команда — неуступчивая, стараемся выжимать из любого момента максимум. Не всегда это получается, но по самоотдаче претензий не было. Конечно, моменты, которые мы создаём, надо реализовывать. Надеюсь, что парни поймают уверенность. Будут голы — будут победы.
Никита Шашков? Пока ничего определённого сказать не могу, он поехал на снимок. Честь ему и хвала за то, что он бился за команду. Вадим Кудако выбыл на две недели, будет в зал ходить.
Замена Антона Красоткина? Я думал, что у него лёгкое сотрясение после попадания шайбы в голову. Я стоял метрах в 40-50 и слышал приличный удар. Зачем мне калечить человека в преддверии сезона и рисковать своими игроками?» — приводит слова Мартемьянова официальный сайт КХЛ.
- 24 августа 2021
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