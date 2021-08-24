Питерс: Дацюк тренировался с командой. Ждём его решение по поводу продолжения карьеры

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс подвёл итоги встречи с «Локомотивом» (2:1 Б).
«Сегодня обе команды продемонстрировали хорошую игру, создавали опасные моменты у ворот друг друга. Я особенно бы обметил наши спецбригады, мне понравилось, как они сыграли и в большинстве, и в меньшинстве. Отлично в воротах выглядел Владимир Галкин. Приятно побеждать и идти в правильном направлении.
Павел Дацюк? Я не разговаривал с ним по поводу продолжения карьеры. Но на прошлой неделе он тренировался три или четыре раза вместе с командой. После этого я спросил своего помощника Германа Титова, кто был лучшим форвардом, и он ответил мне: «Павел». Поэтому я очень надеюсь на его решение. Думаю, что с ним в составе команда станет лучше. Ждём его решение, и, думаю, оно будет правильным для него и его семьи", — приводит слова Питерса официальный сайт КХЛ.
- 24 августа 2021
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