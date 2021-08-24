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Валерий Брагин прокомментировал дебют Мичкова за СКА

Валерий Брагин прокомментировал дебют Мичкова за СКА
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Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал итоги матча турнира имени Пучкова с «Сочи» (4:1).

«Немного тяжеловато вошли в игру, а потом провели два хороших периода и заслуженно выиграли.

Состав на игру был несколько неожиданным? На основных игроков выпала большая нагрузка. Решили дать им отдохнуть и посмотреть в деле наш ближайший резерв. Скажем так, получилось обнадёживающе.

Сделал ли какие-то выводы? Рано пока их делать, прошла только одна встреча. Самое главное — неплохое поколение подрастает.

Будет ли такой же состав на следующих матчах? Завтра в состав уже войдут те, кто не играл. В последних двух встречах на льду будут те, кто пойдёт в чемпионат.

Как оценю дебют Матвея Мичкова? Хороший дебют. Забил гол, имел хорошие моменты. Хорошее будущее у него, если будет правильно работать, развиваться. Не всем дано так забивать голы, как ему.

Сыграет ли Динар Хафизуллин на этом турнире? Пока не знаем.

Какие цели и задачи на эти четыре матча? Повторюсь: самое главное — определиться с составом, который начнёт чемпионат», — приводит слова Брагина официальный сайт СКА.

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