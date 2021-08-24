Канада и США перебросали женскую сборную России с общим счётом 117:18
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В Калгари (Канада) на стадионе «УинСпорт-Арена» состоялся матч групповой стадии чемпионата мира — 2021 по хоккею между женскими сборными России и США. Встреча завершилась разгромной победой американской команды со счётом 6:0 (1:0, 2:0, 3:0).
Россиянки провели с североамериканскими сборными — Канадой и США — два матча подряд и проиграли с общим счётом 1:11.
По статистике бросков в створ ворот российские девушки уступили в общей сложности со счётом 18:117.
Счёт по броскам в матче с Канадой (1:5) составил 7:62, а с США — 11:55.
Во встрече с США ворота защищала Анна Пругова, в матче с Канадой — Надежда Морозова и Пругова, которая вышла на лёд во втором периоде.
В следующем матче на чемпионате мира сборная России встретится с Финляндией.
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