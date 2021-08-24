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В «Сочи» объяснили подписание одного из грубейших игроков КХЛ прошлого сезона

В «Сочи» объяснили подписание одного из грубейших игроков КХЛ прошлого сезона
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Заместитель генерального директора «Сочи» по хоккейным операциям Алексей Бадюков прокомментировал подписание контракта с нападающим Джей Си Липоном.

«Перед стартом сезона мы продолжаем искать варианты для усиления нашего состава и среди нескольких кандидатов на позицию легионера сделали выбор в пользу канадского нападающего Джей Си Липона.

Нам пришлось за него серьёзно побороться, так как у Липона уже были предварительные договорённости с одним из немецких клубов. Он должен был на днях вылетать в Европу, но мы смогли убедить хоккеиста, что приезд в Сочи будет для него на данном этапе лучшим вариантом продолжения карьеры.

В этом, кстати, большая заслуга Андрея Зюзина, который общался с Липоном и подробно рассказал игроку все преимущества его возвращения в КХЛ.

Мы приобрели мощного праворукого нападающего, который однозначно усилит нашу спецбригаду большинства. Это хоккеист, который здорово держит шайбу, обладает высокой скоростью и готов первым навязать сопернику силовую борьбу. Кроме этого, он всегда готов постоять за себя и за партнёров, что тоже немаловажно.

В прошлом сезоне Липон очень продуктивно играл, забросил несколько важных шайб и, если возникала необходимость, не раздумывая сбрасывал перчатки. Такой нападающий, который ничего и никого не боится, нам и был нужен, и, когда мы сделали для тренеров видеоподборку с моментами его игры, они все в один голос высказали пожелание, чтобы канадец присоединился к нашей команде. Дальше уже была работа менеджмента убедить игрока и его агента поехать не в Германию, а в Россию.

Сейчас мы работаем над тем, чтобы максимально быстро решить все визовые вопросы. На турнире в Петербурге Липон к нам присоединиться не сможет. Он должен прилететь в Сочи к началу сезона, чтобы со старта чемпионата включиться в борьбу.

Канадец должен стать одним из лидеров нашей команды, на которого мы не без оснований очень серьёзно рассчитываем», — приводит слова Бадюкова официальный сайт «Сочи».

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