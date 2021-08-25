Сборная Канады разгромила Швейцарию, забросив пять шайб в третьем матче подряд на ЖЧМ-2021

Завершился матч женского чемпионата мира по хоккею, в котором сборная Швейцарии встречалась с национальной команды Канады. Матч состоялся в Калгари на стадионе «УинСпорт-Арена» и закончился разгромной победой канадской сборной со счётом 5:0.
В составе победителей дублем отличилась Натали Спунер и ещё по разу забивали Эмили Кларк, Джейми Бурбонне и Мелоди Даус.
Сборная Канады одержала третью победу подряд на ЖЧМ-2021. Ранее команда обыграла «Финляндию» (5:3) и Россию (5:1). Сборная Швейцарии, в свою очередь, потерпела третье поражение кряду. Ранее сборная уступила США (0:3) и России (1:3).
В следующем матче сборная Канады сыграет с США, а Швейцария проведёт матч с Финляндией.
Женский чемпионат мира в Калгари проходит с 20 августа по 1 сентября.
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