Р. Ротенберг: в СКА не только Мичков. Среди игроков 2003 года есть много бриллиантов

Вице-президент СКА Роман Ротенберг рассказал о молодых игроках армейцев после победы в предсезонном матче над «Сочи» (4:1).



«У нас есть не только Матвей Мичков, среди других наших игроков 2003 года рождения есть много бриллиантов, быть может ещё неограненных, поэтому нам нужно «огранить» их, вывести на совершенно другой уровень.

Мы получаем и результат, и развитие игроков, поэтому, конечно, всех хоккеистов из этого состава можно ожидать увидеть в матчах КХЛ — это абсолютно точно. Но опять-таки, здесь есть конкуренция, решение принимается только на основе спортивного принципа, поэтому очень важно, чтобы эти ребята продолжили развиваться, для них всё только начинается», — цитирует Ротенберга ТАСС.