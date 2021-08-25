Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Р. Ротенберг: в СКА не только Мичков. Среди игроков 2003 года есть много бриллиантов

Р. Ротенберг: в СКА не только Мичков. Среди игроков 2003 года есть много бриллиантов
Комментарии

Вице-президент СКА Роман Ротенберг рассказал о молодых игроках армейцев после победы в предсезонном матче над «Сочи» (4:1).

«У нас есть не только Матвей Мичков, среди других наших игроков 2003 года рождения есть много бриллиантов, быть может ещё неограненных, поэтому нам нужно «огранить» их, вывести на совершенно другой уровень.

Мы получаем и результат, и развитие игроков, поэтому, конечно, всех хоккеистов из этого состава можно ожидать увидеть в матчах КХЛ — это абсолютно точно. Но опять-таки, здесь есть конкуренция, решение принимается только на основе спортивного принципа, поэтому очень важно, чтобы эти ребята продолжили развиваться, для них всё только начинается», — цитирует Ротенберга ТАСС.

Новость по теме
16-летний Мичков забил с острейшего угла в первом матче за СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021