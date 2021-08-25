Знарок: мне хотелось бы выиграть четвёртый Кубок Гагарина

Известный хоккейный тренер Олег Знарок рассказал об эмоциях после побед в Кубке Гагарина.

«Мне хотелось бы выиграть четвертый Кубок Гагарина. Конечно!



Когда ты доходишь до самой вершины, победив всех, то испытываешь такие чувства, что просто захватывает дух. Это огромное счастье.



Но на следующий день у тебя все это уходит, а через какое-то время вообще забывается. Ты и сам забываешь, и забывают другие. Поэтому всегда нужно начинать с начала. Когда-то получается, а бывает, что и нет. Когда-то зависит от тебя, а когда-то от тебя вообще не зависит.



Почему? Потому что это спорт. Команды бывают разными. Куда ты идешь? С кем? Какой у тебя состав? Не всегда ты берешь ХК МВД, который тренируешь несколько лет, а потом добираешься до финала Кубка Гагарина. Я думаю, такой же поход в похожей ситуации сейчас не сможет повторить никто», – цитирует Знарка «Матч ТВ».