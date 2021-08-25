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С этого сезона оба канала КХЛ ТВ будут показывать хоккей в формате высокого разрешения

С этого сезона оба канала КХЛ ТВ будут показывать хоккей в формате высокого разрешения
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Вице-президент КХЛ по маркетингу и коммуникациям Сергей Доброхвалов рассказал о том, что с сезона-2021/2022 оба канала КХЛ ТВ будут показывать матчи в формате HD, а также о том, что один из каналов будет переименован.

«В этом сезоне каналы КХЛ ТВ ждёт большой ребрендинг. Самое большое изменение коснётся того обстоятельства, что с этого сезона оба наших канала будут показывать хоккей в формате HD (высокого разрешения). Поэтому нас ждёт изменение названий каналов – КХЛ ТВ и КХЛ Prime – на одном из них будет больше трансляций топовых матчей», – передаёт слова Доброхвалова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, омский «Авангард» – действующий победитель турнира.

Новый сезон КХЛ начнётся 1 сентября матчем «Авангард» – ЦСКА.

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