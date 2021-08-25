Президент КХЛ Алексей Морозов высказался о ситуации с лимитом на легионеров

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал ситуацию с лимитом на легионеров.



«Мы проанализировали ситуацию, посмотрели, кто приезжает к нам из легионеров. У нас нет такого наплыва легионеров, которые не показывали бы результат. Мы считаем, что у нас сейчас сбалансированное их количество: они помогают командам, молодым игрокам, также есть место для российских игроков, прошедших Молодёжную и Высшую хоккейные лиги. Поэтому пока мы стоим на том, что пять легионеров в заявке на матч – это оптимально.

Клубы не говорят против, их устраивает нынешнее число, пять – это нормально. Один из клубов интересовался, возможно ли увеличить лимит на матчи с «Барысом» и «Йокеритом», так как для них нет лимита на легионеров. Но мы решили ограничиться пятью, чтобы не делать салат – на один матч одно количество, на другой – другое», – передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.