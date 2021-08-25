Президент КХЛ Алексей Морозов высказался о ситуации с лимитом на легионеров

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал ситуацию с лимитом на легионеров.
«Мы проанализировали ситуацию, посмотрели, кто приезжает к нам из легионеров. У нас нет такого наплыва легионеров, которые не показывали бы результат. Мы считаем, что у нас сейчас сбалансированное их количество: они помогают командам, молодым игрокам, также есть место для российских игроков, прошедших Молодёжную и Высшую хоккейные лиги. Поэтому пока мы стоим на том, что пять легионеров в заявке на матч – это оптимально.
Клубы не говорят против, их устраивает нынешнее число, пять – это нормально. Один из клубов интересовался, возможно ли увеличить лимит на матчи с «Барысом» и «Йокеритом», так как для них нет лимита на легионеров. Но мы решили ограничиться пятью, чтобы не делать салат – на один матч одно количество, на другой – другое», – передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 25 августа 2021
-
11:53
-
11:44
-
11:42
-
11:26
-
11:18
-
11:14
-
11:11
-
11:08
-
11:02
-
10:56
-
10:42
-
10:14
-
09:28
-
09:07
-
08:50
-
08:30
-
08:17
-
03:26
- 24 августа 2021
-
23:58
-
23:52
-
23:46
-
23:36
-
23:23
-
22:50
-
22:32
-
22:10
-
21:45
-
21:32
-
21:01
-
20:55
-
20:48
-
20:21
-
19:57
-
19:20
-
19:01