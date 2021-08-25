Морозов: главная проблема «Адмирала» — это именно спортивная составляющая
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Президент КХЛ Алексей Морозов поделился мнением о ситуации вокруг ХК «Адмирал».
«Хорошо, что было принято решение совета директоров о погашении долгов перед игроками за предыдущие сезоны. На данный момент осталось четыре игрока и один тренер, с которыми рассчитались лишь наполовину. Перед остальными хоккеистами, которые обращались в суд, клуб рассчитался.
Надеемся, что команда будет соответствовать уровню. На мой взгляд, главная проблема «Адмирала» сейчас — это именно спортивная составляющая», – передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, по ходу межсезонья клубу запретили регистрировать новых игроков, однако позднее запрет был снят.
Новый сезон КХЛ начнётся 1 сентября матчем «Аванагард» – ЦСКА.
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