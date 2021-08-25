Президент КХЛ: у нас хорошая статистика по вакцинации – это поможет снизить риски

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о ситуации вокруг иностранных клубов Континентальной хоккейной лиги.

«Мы работаем и по перелётам, остается похожая ситуация с финнами, Ригой и Казахстаном – игроки должны за три дня стать тесты, предоставить справку о вакцинации или об антителах. Есть гостиницы, где будут организовано проживание, чтобы клубы никуда не выходили, а также отдельное питание, автобус, сразу после игры команды будут улетать.

Правительство Финляндии всё-таки разрешило проводить матчи, поэтому будем смотреть. У нас хорошая статистика по вакцинации – 70% игроков и сотрудников вакцинированы, поэтому, думаю, это поможет снизить риски», – передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.