Президент КХЛ: у нас хорошая статистика по вакцинации – это поможет снизить риски
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Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о ситуации вокруг иностранных клубов Континентальной хоккейной лиги.
«Мы работаем и по перелётам, остается похожая ситуация с финнами, Ригой и Казахстаном – игроки должны за три дня стать тесты, предоставить справку о вакцинации или об антителах. Есть гостиницы, где будут организовано проживание, чтобы клубы никуда не выходили, а также отдельное питание, автобус, сразу после игры команды будут улетать.
Правительство Финляндии всё-таки разрешило проводить матчи, поэтому будем смотреть. У нас хорошая статистика по вакцинации – 70% игроков и сотрудников вакцинированы, поэтому, думаю, это поможет снизить риски», – передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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