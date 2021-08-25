Определился состав молодёжной сборной России на Турнир четырёх наций

Тренерский штаб молодежной сборной России определился с составом команды на Турнир четырех наций.

Состав команды выглядит следующим образом:



Вратари: Егор Гуськов («Локомотив»), Максим Моторыгин («Динамо»), Захар Виноградов («Буран»).



Защитники: Егор Cавиков («Спартак»), Михаил Березовский, Никита Смирнов (оба — СКА), Семён Буйван («Трактор»), Даниил Кузьмин (ЦСКА), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Максим Федотов («Торпедо»).



Нападающие: Данил Авершин, Василий Пономарёв (оба — «Спартак»), Семён Демидов («Витязь»), Иван Дидковский («Динамо»), Никита Дишковский, Илья Иванцов, Даниил Лазутин (все — СКА), Дмитрий Зуган (ЦСКА), Кирилл Кадышев («Трактор»), Дмитрий Кателевский, Иван Меховов (оба — «Ак Барс»), Дмитрий Овчинников («Сибирь»), Павел Тютнев («Локомотив»).



25 августа сборная России U20 отправится в Чехию. В рамках турнира российская команда проведёт три матча — со сборными Швеции, Финляндии и Чехии.

Турнир среди игроков не старше 20 лет пройдёт с 26 по 28 августа в Годонине (Чехия).