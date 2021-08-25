Б. Миронов: если Локтионов перейдёт в «Спартак», это будет замечательно для клуба

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов прокомментировал информацию о том, что форвард «Амура» Андрей Локтионов был обменян в стан красно-белых.

«Локтионов перешёл в «Спартак»? Где он? Он же в Хабаровске. Я ещё не в курсе этой информации, но если это так, то это замечательно для клуба. Нам нужны центральные нападающие такого уровня. Только будем рады.

Красиков смотрится увереннее Данска? Ну, вы знаете, кто-то играет неуверенно одну игру, а потом играет здорово. Сейчас нельзя ни о чём говорить, между вратарями хорошая конкуренция. Они работают и стараются. Кто из них будет в лучшей форме к началу сезона, то его и начнёт.

У Рылова есть травма, поэтому мы не форсируем его восстановление. У него есть боли, и он занимается со своими реабилитологом, проходит курс лечения. Ждём его выздоровления на 100%, будем только рады видеть его в составе», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.