«Авангард» обыграл «Северсталь» в матче с десятью голами

Сегодня, 25 августа, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» «Авангард» и «Северсталь» встречались в рамках турнира имени Пучкова. В этом матче омичи обыграли подопечных Андрея Разина со счётом 6:4 (0:1, 4:2, 2:1).

На 3-й минуте Давид Думбадзе вывел череповчан вперёд. На 21-й минуте Алексей Емелин сравнял счёт. Затем «Северсталь» дважды выходила вперёд усилиями Роберта Рооба и Думбадзе, оформившего дубль, но каждый раз «Авангард» восстанавливал равенство. Голы забили Максим Гончаров и Арсений Грицюк.

На 35-й минуте Алексей Емелин забросил четвёртую шайбу омичей в матче, но на 45-й минуте Михаил Тихонов сравнял счёт. На 53-й минуте Богдан Денисевич забил победный гол. На последних секундах точку в матче поставил Дмитрий Шевченко.

В параллельном матче сегодня сыграют СКА и «Торпедо». Старт — в 19:30 мск.



Третий тур стартует завтра, 26 августа. «Авангард» сыграет с «Сочи», начало встречи — в 19:30 мск. «Северсталь» 27 августа проведёт встречу со СКА, стартовый свисток — в 15:00 по московскому времени.