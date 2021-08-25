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«Авангард» обыграл «Северсталь» в матче с десятью голами

«Авангард» обыграл «Северсталь» в матче с десятью голами
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Сегодня, 25 августа, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» «Авангард» и «Северсталь» встречались в рамках турнира имени Пучкова. В этом матче омичи обыграли подопечных Андрея Разина со счётом 6:4 (0:1, 4:2, 2:1).

Турнир имени Николая Пучкова. Турнир имени Пучкова
25 августа 2021, среда. 15:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
6 : 4
Северсталь
Череповец
0:1 Думбадзе (Чуркин, Моисеев) – 02:14' (5x5)   1:1 Емелин (Гончаров, Толчинский) – 20:25' (5x5)   1:2 Рооба (Гераськин, Емец) – 21:41' (5x4)   2:2 Гончаров (Якупов, Найт) – 23:54' (5x5)   2:3 Думбадзе (Лишка, Пресс) – 27:25' (5x5)   3:3 Грицюк (Береглазов) – 28:23' (5x4)   4:3 Емелин (Косов) – 34:17' (5x5)   4:4 Тихонов (Шиксатдаров, Колмыков) – 44:25' (5x5)   5:4 Денисевич (Толчинский, Найт) – 52:13' (5x5)   6:4 Шевченко (Телегин) – 59:56' (en)

На 3-й минуте Давид Думбадзе вывел череповчан вперёд. На 21-й минуте Алексей Емелин сравнял счёт. Затем «Северсталь» дважды выходила вперёд усилиями Роберта Рооба и Думбадзе, оформившего дубль, но каждый раз «Авангард» восстанавливал равенство. Голы забили Максим Гончаров и Арсений Грицюк.

На 35-й минуте Алексей Емелин забросил четвёртую шайбу омичей в матче, но на 45-й минуте Михаил Тихонов сравнял счёт. На 53-й минуте Богдан Денисевич забил победный гол. На последних секундах точку в матче поставил Дмитрий Шевченко.

В параллельном матче сегодня сыграют СКА и «Торпедо». Старт — в 19:30 мск.

Третий тур стартует завтра, 26 августа. «Авангард» сыграет с «Сочи», начало встречи — в 19:30 мск. «Северсталь» 27 августа проведёт встречу со СКА, стартовый свисток — в 15:00 по московскому времени.

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