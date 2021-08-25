Варицкий: на Кубке мэра разрешены 3 тыс. зрителей, а чемпионате — 1. Логика непонятна

Генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий прокомментировал правила допуска болельщиков на арену.

«На данный момент у нас есть общее понимание по допуску зрителей — на сегодняшний день разрешена 1 тысяча зрителей. Как будет дальше с учётом всех вещей, которые сейчас происходят, никто не может ответить. Каждый день мы мониторим эту ситуацию, но пока из Роспотребнадзора вот такие вводные. Хотя мы находимся в одном регионе с Москвой, почему здесь сейчас на Кубке мэра разрешены 3 тысячи зрителей, а в чемпионате всего — 1 тысяча? Логика непонятна», — передаёт слова Варицкого корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, сегодня, 25 августа, в Москве на стадионе «Мегаспорт» «Спартак» и «Витязь» встречались в рамках Кубка мэра Москвы. В этом матче москвичи обыграли подольскую команду со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).