Генменеджер «Витязя» — об обмене Антипина из СКА: он сказал: «Не вижу никаких проблем»

Генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий рассказал об обмене защитника Виктора Антипина из СКА.

«Антипин абсолютно нормально воспринял обмен. Это хоккейная жизнь. Наверняка вы знаете регламент не хуже нас и понимаете, что игрок после 29 лет может поставить себе в контракт пункт о запрете на обмен без согласия. Он профессионал, и мы с ним общались с ним перед его обменом. Он сказал: «Не вижу никаких проблем». Наш клуб и наша команда абсолютно его устраивают, и для него это новый вызов. Я не считаю, что этот обмен шаг назад для него. Но, скажем так, лучше сделать шаг назад, чтобы потом сделать два вперёд вместе с нашей командой», — передаёт слова Варицкого корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.