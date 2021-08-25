Генменеджер «Витязя» — об обмене Антипина из СКА: он сказал: «Не вижу никаких проблем»
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Генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий рассказал об обмене защитника Виктора Антипина из СКА.
«Антипин абсолютно нормально воспринял обмен. Это хоккейная жизнь. Наверняка вы знаете регламент не хуже нас и понимаете, что игрок после 29 лет может поставить себе в контракт пункт о запрете на обмен без согласия. Он профессионал, и мы с ним общались с ним перед его обменом. Он сказал: «Не вижу никаких проблем». Наш клуб и наша команда абсолютно его устраивают, и для него это новый вызов. Я не считаю, что этот обмен шаг назад для него. Но, скажем так, лучше сделать шаг назад, чтобы потом сделать два вперёд вместе с нашей командой», — передаёт слова Варицкого корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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