Варицкий — об Аалтонене: у топовых клубов тоже есть вопросы по центральным нападающим

Генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий прокомментировал возвращение в команду форварда Миро Аалтонена.

«Миро Аалтонен — это квалифицированный центральный нападающий. На протяжении нескольких сезонов он доказал всем, что действительно является квалифицированным игроком. Если вы читаете интервью моих коллег, которые работают в топовых клубах, то знаете, что у них тоже есть вопросы по центральным нападающим.

Мы рады возвращению Миро и надеемся, что он вернётся на прежний уровень, который показывал в «Витязе». Это наш лидер, на которого мы надеемся», — передаёт слова Варицкого корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, сезон-2020/2021 Аалтонен провёл в СКА и сыграл 35 матчей в регулярном чемпионате, набрав 19 очков (10+9)