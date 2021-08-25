Теденбю: счастлив играть за минское «Динамо». Надеюсь, смогу помочь команде достичь побед

Нападающий минского «Динамо» Маттиас Теденбю высказался после контрольного матча с рижским «Динамо» (3:2 ОТ).

«Сегодня я сыграл впервые за долгое время. Мне необходимо было время для того, чтобы вкатиться, почувствовать лёд, вспомнить навыки и рефлексы. Я очень много работал и, думаю, подойду к сезону в хорошей форме.



Насколько комфортно было играть в тройке с Тайлером Грейоваком и Тейлором Беком? Было здорово сыграть с этими парнями. Нам удалось создать много моментов у ворот соперника, и мы могли забросить больше. Надеюсь, что в сезоне нам удастся поднять реализацию своих возможностей.



Насколько успел обосноваться в Минске и в «Динамо»? Достаточно неплохо. Минск — классный город. С некоторыми партнёрами по команде смог даже погулять по городу. На мой взгляд, наша арена выглядит просто потрясающе, тренироваться на ней — одно удовольствие.



Я счастлив играть за «Динамо» и надеюсь, что смогу помочь команде достичь больших побед», — приводит слова Теденбю официальный сайт минчан.