Лучший бомбардир «Торпедо» в прошлом сезоне Дамир Жафяров остаётся в клубе

Лучший бомбардир «Торпедо» по итогам прошлого сезона Дамир Жафяров остаётся в нижегородском клубе, сообщается на официальном сайте команды.
С форвардом заключено однолетнее соглашение.
Дамир защищал цвета команды на протяжении трёх последних сезонов. Всего за эти годы форвард провёл в составе «Торпедо» 187 матчей, в которых набрал 135 (52+83) очков.
Самым результативным в карьере Дамира стал сезон-2020/2021 годов. Заработав 61 (21+40) очко в 58 матчах регулярки, Жафяров стал лучшим бомбардиром «Торпедо» и третьим среди всех игроков КХЛ. Помимо этого, нападающий установил сразу два клубных рекорда, став самым результативным игроком, а также лучшим ассистентом в истории по итогам одного чемпионата. Также своей игрой Дамир заслужил вызов в сборную России, где в рамках одного из этапов Евротура выводил команду на лёд в качестве её капитана.
- 25 августа 2021
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