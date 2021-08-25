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«Амур» обменял Андрея Локтионова в «Спартак»

«Амур» обменял Андрея Локтионова в «Спартак»
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«Спартак» и «Амур» произвели обмен, сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Московский клуб получил права на 31-летнего нападающего Андрея Локтионова, в «Амур» перешёл 22-летний нападающий Кирилл Слепец. Также хабаровчане получили денежную компенсацию.

Напомним, в прошлом сезоне Локтионов выступал за ЦСКА. Российский нападающий принял участие в 35 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил три шайбы и отдал 13 результативных передач, суммарно набрав 16 очков.

В июле «Амур» сообщал, что игрок не намерен подписывать контракт с новым клубом.

Ранее в Москве на стадионе «Мегаспорт» «Спартак» и «Витязь» встречались в рамках Кубка мэра Москвы. В этом матче москвичи обыграли подольскую команду со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).

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