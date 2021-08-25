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«Ак Барс» заключил двухлетние контракты с двумя защитниками

«Ак Барс» заключил двухлетние контракты с двумя защитниками
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Защитник Лев Стариков подписал полноценный двусторонний контракт «Ак Барса», сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

С 20-летним хоккеистом заключено соглашение на два года.

Кроме того, отмечается, что казанский клуб подписал двусторонний контракт на два года с защитником Марком Янчевским.

Ранее Стариков, являясь неограниченно свободным агентом, подписал с родным клубом пробный контракт, действовавший до 27 августа. В рамках просмотра воспитанник «Ак Барса» принимал участие в предсезонных сборах и матчах.

В дебютном сезоне КХЛ Стариков в составе «Куньлуня» принял участие в 49 матчах, в которых забил один гол — победный во встрече с «Сибирью». Китайский клуб в том матче прервал девятиматчевую серию поражений.

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