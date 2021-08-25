Гончаров — о возвращении после травмы: кайфанул, играть в хоккей охота

Защитник «Авангарда» Максим Гончаров подвёл итоги матча турнира имени Пучкова с «Северсталью» (6:4).



«Всегда классно возвращаться после длительного перерыва. Ну, относительно длительного. Играть в хоккей охота, кайфанул.



Как сложился матч? Забивали много, бросали. На самом деле сейчас идёт предсезонка, бывают ошибки, но ещё есть время исправиться. Такой вот матч получился, результативный.



Как помогаю молодёжи, которая приехала из фарм-клуба? Все ребята молодцы! Подсказываем, если кто-то что-то не понял, упражнение — не стесняются, спрашивают. Хорошая, рабочая обстановка.



Что основное нужно вынести из этих предсезонных турниров? Чтобы все новые ребята поняли требования, что хотят, чтобы уже в сезоне все выполняли это не задумываясь. Всё равно можно увидеть сейчас, что задумываются, куда побежать, на этом теряется время. Такая вот единственная задача — чтобы все поняли, чтобы дошли до автоматизма такие вещи», — приводит слова Гончарова официальный сайт омичей.

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