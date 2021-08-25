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Капитан ЦСКА Сергей Андронов назвал некорректными высказывания Ласькова о Плотникове

Капитан ЦСКА Сергей Андронов назвал некорректными высказывания Ласькова о Плотникове
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Капитан ЦСКА Сергей Андронов прокомментировал высказывание директора магнитогорского «Металлурга» Сергея Ласькова в адрес нападающего армейцев Сергея Плотникова.

«Я считаю, некорректно говорить об игроке, который был в клубе и ушёл. Это проблема конкретных игроков и их личности. Я даже не знаю, как ответить на ваш вопрос… Мы больше отнеслись с юмором к этой ситуации. Все — мужики. Если кого-то можно запугать, то это не их вид спорта», — передаёт слова Андронова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, сегодня, 25 августа, в Москве на стадионе «Мегаспорт» ЦСКА и столичное «Динамо» встречались в рамках Кубка мэра Москвы. В этом матче бело-голубые обыграли армейцев со счётом 3:2 (2:2, 0:0, 1:0).

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