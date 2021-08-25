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Дерик Брассар перешёл в «Филадельфию». На его счету более 900 матчей в НХЛ

Дерик Брассар перешёл в «Филадельфию». На его счету более 900 матчей в НХЛ
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Нападающий Дерик Брассар согласовал с «Филадельфией Флайерз» однолетний контракт, сообщается на официальном сайте «лётчиков».

Сумма сделки с 33-летним форвардом составит $ 825 тыс.

Напомним, в минувшем сезоне Брассар выступал за «Аризону Койотс». Нападающий принял участие в 53 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых набрал 20 (8+12).

В общей сложности Брассар, выбранный «Коламбус Блю Джекетс» под шестым номером на драфте 2006 года, сыграл в Национальной хоккейной лиге 905 матчей, набрав в них 503 (194+309) очка, а также 60 (23+37) очков в 99 кубковых встречах. Он защищал цвета «Блю Джекетс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Оттавы Сенаторз», «Питтсбург Пингвинз», «Флориды Пантерз», «Колорадо Эвеланш» и «Нью-Йорк Айлендерс.

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