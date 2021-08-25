Фёдоров руководил армейцами, Конь и Волк наблюдали за игрой. Фото с Кубка мэра Москвы

Сегодня, 25 августа, в Москве на стадионе «Мегаспорт» ЦСКА и столичное «Динамо» встречались в рамках Кубка мэра Москвы. В этом матче бело-голубые обыграли армейцев со счётом 3:2 (2:2, 0:0, 1:0).
На 18-й секунде Сергей Андронов вывел ЦСКА вперёд. Через полторы минуты после старта встречи Юаким Нордстрём увеличил разрыв в счёте. На 6-й минуте Андрей Педан сократил отставание динамовцев. На 15-й минуте Эрик О'Делл с передачи Дмитрия Рашевского сравнял счёт. На старте третьего периода Вячеслав Войнов забросил победную шайбу.
Второй тур стартует завтра, 26 августа. ЦСКА сыграет с «Амуром», начало встречи — в 18:00 мск. «Витязь» 27 августа проведёт встречу с дальневосточной командой, стартовый свисток — в 14:00 по московскому времени.
Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Динамо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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