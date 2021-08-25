Бек: Теденбю и Грейовак — мастеровитые нападающие. Наше взаимопонимание станет ещё лучше

Нападающий минского «Динамо» Тейлор Бек подвёл итоги контрольного матча с рижским «Динамо» (3:2 ОТ).

«Это была трудная игра. К тому же сюда добирались на автобусе несколько часов. Возможно, из-за этого начало получилось немного медленным. Но в третьем периоде мы прибавили и смогли сравнять счёт, в овертайме забросили ещё раз. На предсезонке мы уже не раз вырывали победы в концовках матчей. Это хороший знак. Рад победе.



За счёт чего удалось перевернуть ход игры? У нас было предостаточно голевых моментов, в завершающей стадии не хватало совсем чуть-чуть. Никто не хотел уступать. Нам надо было перестроиться, собраться, играть грамотнее и реализовывать свои шансы.



Голевой бросок в концовке третьего периода, когда я вышел шестым полевым игроком? В предыдущих матчах я много раздавал передачи, сейчас решил чаще бросать. В этой ситуации думал о варианте с пасом, но в последнюю долю секунды принял решение исполнить бросок. По итогу всё сделал правильно.



В прошлом сезоне минское «Динамо» звали королями овертаймов? Не слышал. Но эту традицию мы продолжим.



Как мне в одном звене с земляком Тайлером Грейоваком? Всё прекрасно. У нас отличная тройка. Для Маттиаса Теденбю это был первый матч в составе «Динамо». И Тайлер, и Маттиас — мастеровитые нападающие. Мы создали много голевых моментов. В будущем наше взаимопонимание и результативность станет ещё лучше», — приводит слова Бека официальный сайт минчан.