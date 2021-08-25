Бек: Теденбю и Грейовак — мастеровитые нападающие. Наше взаимопонимание станет ещё лучше

Нападающий минского «Динамо» Тейлор Бек подвёл итоги контрольного матча с рижским «Динамо» (3:2 ОТ).
«Это была трудная игра. К тому же сюда добирались на автобусе несколько часов. Возможно, из-за этого начало получилось немного медленным. Но в третьем периоде мы прибавили и смогли сравнять счёт, в овертайме забросили ещё раз. На предсезонке мы уже не раз вырывали победы в концовках матчей. Это хороший знак. Рад победе.
За счёт чего удалось перевернуть ход игры? У нас было предостаточно голевых моментов, в завершающей стадии не хватало совсем чуть-чуть. Никто не хотел уступать. Нам надо было перестроиться, собраться, играть грамотнее и реализовывать свои шансы.
Голевой бросок в концовке третьего периода, когда я вышел шестым полевым игроком? В предыдущих матчах я много раздавал передачи, сейчас решил чаще бросать. В этой ситуации думал о варианте с пасом, но в последнюю долю секунды принял решение исполнить бросок. По итогу всё сделал правильно.
В прошлом сезоне минское «Динамо» звали королями овертаймов? Не слышал. Но эту традицию мы продолжим.
Как мне в одном звене с земляком Тайлером Грейоваком? Всё прекрасно. У нас отличная тройка. Для Маттиаса Теденбю это был первый матч в составе «Динамо». И Тайлер, и Маттиас — мастеровитые нападающие. Мы создали много голевых моментов. В будущем наше взаимопонимание и результативность станет ещё лучше», — приводит слова Бека официальный сайт минчан.
- 25 августа 2021
-
23:02
-
22:47
-
22:43
-
22:12
-
21:45
-
21:34
-
21:18
-
21:10
-
21:04
-
20:57
-
20:18
-
20:02
-
19:35
-
19:20
-
18:42
-
18:14
-
17:25
-
17:20
-
17:17
-
17:15
-
17:09
-
17:05
-
16:58
-
16:53
-
16:40
-
16:10
-
14:57
-
12:35
-
11:53
-
11:44
-
11:42
-
11:26
-
11:18
-
11:14
-
11:11