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А. Миронов — о Войнове: Слава в порядке, не трогайте его

А. Миронов — о Войнове: Слава в порядке, не трогайте его
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Защитник ХК «Динамо» Андрей Миронов подвёл итоги матча с ЦСКА (3:2).

«Всех с победой, болельщиков наших, нас. Первая встреча турнира, начали, вы сами видели как, очень весело: полторы минуты — два гола пропустили, это недопустимо. Но хорошо, что собрались, выкарабкались, довели матч до победы.

Как мне в паре с Вячеславом Войновым? Отлично, все сборы мы провели в паре, наигрывались, но всё равно постоянно разговариваем, чтобы понимать друг друга с полуслова на льду или вообще без слов.

Как сам его оценю со стороны? Слава в порядке, не трогайте его, он гол сегодня забил победный.

Что с ним случилось в матче? Там всё отлично, ничего страшного, завтра на тренировку. Силы экономил, впереди просто ещё две встречи, вот и всё (улыбается).

Готов ли уже к роли наставника с учётом того, что «Динамо» говорит сейчас об омоложении состава, много молодых ребят, которым нужно дать шанс и которым в принципе нужно ещё многому учиться? Это не значит, что только молодым подсказываем. У нас все равны в команде, все делаем одну работу, друг другу подсказываем, это не значит, что я не могу Славе подсказать или он что-то подсказать Ерёме. У нас всё взаимосвязано. У нас нет такого, что если ты молодой игрок, то не можешь никому слова сказать, если ты видишь ситуацию, то ты можешь подойти и обсудить, договориться, это нормальная ситуация», — цитирует Миронова официальный сайт москвичей.

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