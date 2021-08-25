Женская сборная России проиграла в последних трёх матчах на ЖЧМ-2021 с общим счётом 1:15

В Калгари (Канада) на стадионе «УинСпорт-Арена» состоялся матч групповой стадии чемпионата мира — 2021 по хоккею между женскими сборными России и Финляндии. Встреча завершилась победой финской команды со счётом 4:0 (3:0, 0:0, 1:0).

Ранее россиянки провели с североамериканскими сборными — Канадой и США — два матча подряд и проиграли с общим счётом 1:11.

Таким образом, в последних трёх матчах на ЖЧМ-2021 Россия проиграла с общим счётом 1:15.

По статистике бросков в створ ворот российские девушки уступили в общей сложности со счётом 31:135.



Счёт по броскам в матче с Канадой (1:5) составил 7:62, с США — 11:55, с Финляндией — 13:18.



Во встрече с США ворота защищала Анна Пругова, в матче с Канадой — Надежда Морозова и Пругова, которая вышла на лёд во втором периоде, с Финляндией — Валерия Меркушина, которую заменили на 16-й минуте после трёх пропущенных шайб, и Морозова.

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