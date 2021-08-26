Кожевников: скажите, зачем мне какой-то ESPN, если весной в Пензе не посмотреть хоккей

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о том, что игры КХЛ будут транслироваться в других странах, а также о возможном выставочном матче в ОАЭ.

«Я считаю, что мы по-прежнему гонимся за внешними эффектами и мало занимаемся внутренними делами, пример с бесхозным «Куньлунем» в Мытищах – самый показательный.

Теперь много говорится про матчи в ОАЭ и Дубаи, про стадион в Абу-Даби, но, если честно, меня это совсем не взволновало – скорее вызвало раздражение, что можем получить очередной нелепый проект. Это же чувство вызвало и то, что КХЛ с этого сезона будет транслироваться где-то на ESPN.

Скажите, зачем мне какой-то ESPN, если прошедшей весной у нас в Пензе нельзя было увидеть матчи КХЛ даже по «Триколору»? И какой толк российскому хоккею от Эмиратов, если на уровне КХЛ у нас не представлены даже исторические хоккейные центры – Новокузнецк, Тольятти, та же Пенза?» – цитирует Кожевникова Russia-Hockey.