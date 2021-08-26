Форвард СКА Хуснутдинов подвёл итоги матча с «Торпедо» на предсезонном турнире

Нападающий СКА Марат Хуснутдинов прокомментировал матч с «Торпедо» (4:1) на турнире имени Пучкова.
«Хорошая игра, много моментов, порадовали болельщиков. Добавить нечего – просто гнули свою линию и выиграли.
Никому не пожелаешь травмироваться, особенно перед плей-офф. Уже дома даже находиться не можешь – привык к этой варке на арене. Конечно, не хватало команды.
Особенный настрой? Да нет, настрой был как всегда. Чувствуем себя отлично. Готовились всё лето, чтобы подойти в оптимальной форме к сезону.
Конечно, нашли быстро общий язык с партнёрами. У нас часто бывает, что меняются партнёры. Спокойно посидели, обсудили, как где играть и вышли со свежей головой.
Кемппайнен? Он знает русский базовый, чуть-чуть. Но там много и не нужно разговаривать. Пальцем показал, на доске нарисовал, и всё», – цитирует Хуснутдинова официальный сайт СКА.
- 26 августа 2021
-
09:07
-
08:50
-
08:24
- 25 августа 2021
-
23:50
-
23:25
-
23:16
-
23:02
-
22:47
-
22:43
-
22:12
-
21:45
-
21:34
-
21:18
-
21:10
-
21:04
-
20:57
-
20:18
-
20:02
-
19:35
-
19:20
-
18:42
-
18:14
-
17:25
-
17:20
-
17:17
-
17:15
-
17:09
-
17:05
-
16:58
-
16:53
-
16:40
-
16:10
-
14:57
-
12:35
-
11:53