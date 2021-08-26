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Форвард СКА Хуснутдинов подвёл итоги матча с «Торпедо» на предсезонном турнире

Форвард СКА Хуснутдинов подвёл итоги матча с «Торпедо» на предсезонном турнире
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Нападающий СКА Марат Хуснутдинов прокомментировал матч с «Торпедо» (4:1) на турнире имени Пучкова.

«Хорошая игра, много моментов, порадовали болельщиков. Добавить нечего – просто гнули свою линию и выиграли.

Никому не пожелаешь травмироваться, особенно перед плей-офф. Уже дома даже находиться не можешь – привык к этой варке на арене. Конечно, не хватало команды.

Особенный настрой? Да нет, настрой был как всегда. Чувствуем себя отлично. Готовились всё лето, чтобы подойти в оптимальной форме к сезону.

Конечно, нашли быстро общий язык с партнёрами. У нас часто бывает, что меняются партнёры. Спокойно посидели, обсудили, как где играть и вышли со свежей головой.

Кемппайнен? Он знает русский базовый, чуть-чуть. Но там много и не нужно разговаривать. Пальцем показал, на доске нарисовал, и всё», – цитирует Хуснутдинова официальный сайт СКА.

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