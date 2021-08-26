Лямся: после поражения от «Ак Барса» в плей-офф считал, что они могут выиграть Кубок

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся рассказал о том, что считал «Ак Барс» фаворитом прошлого Кубка Гагарина.
«На тот момент я действительно считал, что «Ак Барс» — самая сильная команда в лиге и они, наверное, смогут выиграть Кубок Гагарина. Что касается нашей игры против такого оппонента, все наши матчи были закончены разницей в одну шайбу, они были упорными и близкими. Мы показали хорошую и надёжную игру, но «Ак Барс» в этом плане был сильнее нас.
С точки зрения нашей игры, все 60 минут команда действовала как нужно, но тут сыграли роль несколько моментов: сопернику удалось выключить нашу первую тройку. Но отмечу, что на протяжении всего сезона у нас было отличное большинство, мы показывали хорошие цифры, но именно в серии с «Ак Барсом» у нас практически не было шансов на реализацию большинства. Если говорить об игре «5 на 5», то мы действовали надёжно и хорошо.
Понимаем, судя по той же серии с «Ак Барсом», что нам нужно подготовить больше новых сочетаний. Сейчас у нас, скажем так, есть инструменты, чтобы все это построить и настроить», – цитирует специалиста «Реальное время».
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