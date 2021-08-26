Главный тренер женской сборной России подвёл итоги матча с Финляндией на ЖЧМ

Главный тренер женской сборной России Евгений Бобарико подвёл итоги матча чемпионата мира с Финляндией (0:4).
«Мы вышли сконцентрированными на игру. Вроде неплохо начали, но потом допустили индивидуальные ошибки, потеряли концентрацию. В перерыве чуть-чуть встряхнули команду, сделали небольшие перестановки, перешли в игру в десять нападающих, увеличили темп. Создавали голевые моменты, но реализация нас очень сильно подводит на этом турнире: часто не попадаем по воротам, когда есть моменты.
Мы показали неплохой хоккей во втором и третьем периодах. Но матч длится 60 минут. Так же, как и в прошлых играх с США и Канадой, мы играем двадцать минут, после чего случаются провалы. Сегодня этого не было. Сегодня девушки вышли заряженные и показали неплохой хоккей. Но с нулём голов матчи не выигрываются.
Готова ли команда играть на высшем уровне в плей-офф? Конечно, мы сделаем шаг вперед в играх на вылет. Сейчас у нас два выходных, мы спокойно разберем встречи, восстановимся, поговорим с командой и затем, думаю, будем биться в каждом матче на победу», – цитирует Бобарико официальный сайт ФХР.
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