Защитник женской сборной России: не хотим отдавать площадку, играть только в своей зоне

Защитник женской сборной России Анна Шибанова подвела итоги матча чемпионата мира с Финляндией (0:4).

«Во втором и третьем периодах выглядели хорошо. Действительно, не давали сопернику пространства и старались оттеснять от шайбы, убегать ногами. Первый период проспали, пропустили шайбу. Финки хорошо начали, активно, но мы тоже не отступали. У нас проблема – мы пропускаем один гол и начинаем сыпаться. Не знаю, в чём причина.

Мы на все команды настраиваемся одинаково. Не хотим играть в откат, отдавать всю площадку, играть только в своей зоне. Проблема в том, что начинаем сыпаться из-за того, что где-то не успеваем, устаём, идут неоправданные удаления и ошибки, становится тяжело играть. Во втором периоде с дальней лавкой в матчах с канадками или американками мы могли не меняться по три-четыре минуты, нас закрывали в зоне. Действовать постоянно в обороне сложно.

В игре с Финляндией мы хорошо начали, но одна пропущенная шайба всё перевернула с ног на голову. Возник хаос, мы начали бегать, паниковать, пропускать серийно несколько голов. Закончился период, пришли в раздевалку, поговорили, вышли на лёд во второй двадцатиминутке и начали нормально играть. Но проблема осталась в том, что мы не можем забросить. А без шайб мы никого не сможем обыграть», – цитирует Шибанову официальный сайт ФХР.