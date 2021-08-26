Форвард женской сборной России поделилась мнением о выступлении команды на ЖЧМ

Нападающий женской сборной России Илона Маркова поделилась мнением об игре с Финляндией на женском чемпионате мира (0:4).

«Я думаю, что моментов было предостаточно. По крайней мере с теми командами, с которыми мы на одном уровне. Но мы просто не реализовываем моменты. Я считаю, что незабитый гол – это всё равно что пропущенный. Нам, к сожалению, ещё не удалось прийти к этой мысли. Нужно работать в этом направлении.

В матчах с более сильными соперниками если есть момент, необходимо за него цепляться. К сожалению, на матчах не всё получается, какие-то мысли мешают, хладнокровности не хватает. Я бы сделала акцент не на пропущенных шайбах, а на качестве игры, которое мы не можем сохранить. Действительно, наблюдается закономерность, что после первого гола мы пропускаем целую серию шайб – считаю, что дело в психологии. Но это опыт, и я не думаю, что он плохой, просто через это нужно пройти», – цитирует Маркову официальный сайт ФХР.