Зарипов: этот год станет последним в моей игровой карьере

Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов рассказал, что сезон-2021/2022 станет для него последним в карьере.
«Этим летом я много думал о своей карьере и игровом будущем. Я рад, что переговоры прошли хорошо, и мы с «Ак Барсом» смогли договориться.
Я пришёл в «Ак Барс» ровно 20 лет назад, и этот год станет последним в моей игровой карьере. Я готов делать всё, чтобы юбилейный для клуба год стал победным. Верю, что мы способны на это вместе, впереди нас ждёт долгий сезон. Благодарю руководство республики и «Татнефти» за внимание и поддержку – в команде это всегда видят и ценят», – цитирует Зарипова официальный сайт клуба.
Данис Зарипов перешёл в «Ак Барс» в 2001 году, предстоящий сезон станет для нападающего 17-м в составе «барсов». В общей сложности Зарипов провёл в свитере казанского клуба 887 матчей в чемпионатах России, набрав 633 (288+345) очка. Форвард – рекордсмен «Ак Барса» по количеству набранных очков в высших дивизионах страны.
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