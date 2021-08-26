В. Кулёмин: в моём сердце «Динамо» всегда будет занимать отдельное место

Нападающий Вячеслав Кулёмин попрощался с московским «Динамо» после расторжения контракта.



«Хочу выразить огромную благодарность болельщикам московского «Динамо», парням из команды, тренерскому штабу, персоналу, руководству и сотрудникам клуба за три отличных сезона вместе!



Я был рад защищать бело-голубые цвета и в моём сердце «Динамо» всегда будет занимать отдельное место.



Прощаться всегда непросто, но такова наша жизнь, а точнее профессия. Мы обязательно ещё увидимся!» – написал Кулёмин в «Инстаграме».



Напомним, что в составе бело-голубых Кулёмин провёл три сезона. Российский нападающий принял участие в 129 матчах регулярного чемпионата и плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил 18 шайб и отдал 11 результативных передач, суммарно набрав 29 очков.

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