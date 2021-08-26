Михаил Сергачёв уступил Юлии Ефимовой в заплыве в бассейне

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв и пловчиха Юлия Ефимова сразились в заплыве в бассейне. Ефимова оказалась быстрее.
«Единственный раз в жизни, когда проигрывать было не обидно, а даже приятно. Спасибо Ефимовой за крутые эмоции», – написал Сергачёв в «Инстаграме».
Напомним, что в составе «Тампы» Сергачёв дважды выиграл Кубок Стэнли – в 2020 и 2021 годах. В прошедшем сезоне защитник принял участие в 56 играх регулярного чемпионата, набрав 30 (4+26) очков при полезности "+5". В плей-офф Сергачёв сыграл в 23 матчах, сделав три голевые передачи при полезности «0».
Трёхкратный призёр летних Олимпиад, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, российская пловчиха Юлия Ефимова не отобралась на Олимпийские игры в Токио на своей коронной дистанции 200 м брассом и выступила лишь на дистанции 100 м брассом, где стала пятой.
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