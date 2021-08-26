Президент «Ак Барса»: в прошлом сезоне один гол отделял нас от финала Кубка Гагарина

Президент «Ак Барса» и генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов поддержал клуб перед стартом сезона.
«Приветствуем всех наших новичков, их в этом году немало, и каждый усилил наш состав. В прошлом сезоне один гол отделял нас от финала Кубка Гагарина. Надеемся, в этом сезоне на нашей стороне вместе с мастерством и силой будет ещё и удача.
В этом году отечественному хоккею исполняется 75 лет, а хоккею Татарстана – 65. В юбилей клуба было бы особенно приятно выиграть и порадовать всю республику, мы надеемся на вас. Но «Ак Барс» любят не только за спортивные результаты, но и за хорошие и правильные дела. Помните, что вы представляете республику.
Вы пример для тысяч детей и должны быть образцом поведения, помогать обществу становиться лучше. Татарстан и «Татнефть» в этом вас всегда поддержат», – цитирует Маганова официальный сайт клуба.
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