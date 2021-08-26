ЦСКА уступил «Амуру», проиграв второй матч подряд на Кубке мэра Москвы
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Московский ЦСКА уступил хабаровскому «Амуру» в матче Кубка мэра Москвы со счётом 2:3 (1:0, 0:1, 1:2).
Счёт встречи на последней минуте первого периода открыл форвард армейцев Павел Карнаухов. На 32-й минуте ответную шайбу забросил нападающий «Амура» Игнат Коротких. На 6-й минуте третьего периода вперёд хабаровчан вывел форвард Владимир Бутузов. Через минуту ничейный счёт сделал Никита Сошников.
Решающую шайбу на 53-й минуте забил Радан Ленц.
В первом матче на турнире ЦСКА уступил московскому «Динамо» также со счётом 2:3. Для «Амура» этот матч стал первым на турнире. В следующей игре, которая состоится завтра, 27 августа, они сыграют с «Динамо». Начало — в 18:00 мск. ЦСКА в субботу, 28 августа, сыграет в матче за 5-е место.
Кубок мэра Москвы. Группа А
26 августа 2021, четверг. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 3
Амур
Хабаровск
1:0 Карнаухов (Сошников) – 19:00' (5x5) 1:1 Коротких (Алексеев, Архипов) – 31:58' (5x5) 1:2 Бутузов (Йордан) – 45:08' (5x5) 2:2 Сошников (Гуськов, Соркин) – 46:44' (5x5) 2:3 Ленц (Машин, Йордан) – 52:50' (5x5)
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