ЦСКА уступил «Амуру», проиграв второй матч подряд на Кубке мэра Москвы

Московский ЦСКА уступил хабаровскому «Амуру» в матче Кубка мэра Москвы со счётом 2:3 (1:0, 0:1, 1:2).



Счёт встречи на последней минуте первого периода открыл форвард армейцев Павел Карнаухов. На 32-й минуте ответную шайбу забросил нападающий «Амура» Игнат Коротких. На 6-й минуте третьего периода вперёд хабаровчан вывел форвард Владимир Бутузов. Через минуту ничейный счёт сделал Никита Сошников.



Решающую шайбу на 53-й минуте забил Радан Ленц.



В первом матче на турнире ЦСКА уступил московскому «Динамо» также со счётом 2:3. Для «Амура» этот матч стал первым на турнире. В следующей игре, которая состоится завтра, 27 августа, они сыграют с «Динамо». Начало — в 18:00 мск. ЦСКА в субботу, 28 августа, сыграет в матче за 5-е место.