Слуцкий снялся в видеоролике «Нефтехимика», в котором игроки и тренер клуба читают рэп

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий принял участие в видеоролике нижнекамского «Нефтехимика».
Слуцкий поприветствовал нового главного тренера клуба КХЛ Олега Леонтьева. Наставник и игроки «Нефтехимика» представили свою команду, зачитав рэп.
Напомним, ранее игроки казанского «Рубина» поучаствовали в клипе в подобном стиле.В музыкальном видео с названием «Рубин СуперГуд» Слуцкий читал рэп, в том числе и на татарском языке. Кроме тренера, в записи видео приняли участие футболисты команды.
Леонтьев возглавил «Нефтехимик» в мае 2021 года. Ранее он работал старшим тренером екатеринбургского «Автомобилиста», а также являлся исполняющим обязанности главного тренера «Адмирала».
В новом сезоне КХЛ «Нефтехимик» первый матч проведёт 2 сентября дома с «Куньлунем».
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