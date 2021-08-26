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Слуцкий снялся в видеоролике «Нефтехимика», в котором игроки и тренер клуба читают рэп

Слуцкий снялся в видеоролике «Нефтехимика», в котором игроки и тренер клуба читают рэп
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Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий принял участие в видеоролике нижнекамского «Нефтехимика».

Слуцкий поприветствовал нового главного тренера клуба КХЛ Олега Леонтьева. Наставник и игроки «Нефтехимика» представили свою команду, зачитав рэп.

Напомним, ранее игроки казанского «Рубина» поучаствовали в клипе в подобном стиле.В музыкальном видео с названием «Рубин СуперГуд» Слуцкий читал рэп, в том числе и на татарском языке. Кроме тренера, в записи видео приняли участие футболисты команды.

Леонтьев возглавил «Нефтехимик» в мае 2021 года. Ранее он работал старшим тренером екатеринбургского «Автомобилиста», а также являлся исполняющим обязанности главного тренера «Адмирала».

В новом сезоне КХЛ «Нефтехимик» первый матч проведёт 2 сентября дома с «Куньлунем».

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