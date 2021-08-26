Слуцкий снялся в видеоролике «Нефтехимика», в котором игроки и тренер клуба читают рэп

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий принял участие в видеоролике нижнекамского «Нефтехимика».



Слуцкий поприветствовал нового главного тренера клуба КХЛ Олега Леонтьева. Наставник и игроки «Нефтехимика» представили свою команду, зачитав рэп.

Напомним, ранее игроки казанского «Рубина» поучаствовали в клипе в подобном стиле.В музыкальном видео с названием «Рубин СуперГуд» Слуцкий читал рэп, в том числе и на татарском языке. Кроме тренера, в записи видео приняли участие футболисты команды.



Леонтьев возглавил «Нефтехимик» в мае 2021 года. Ранее он работал старшим тренером екатеринбургского «Автомобилиста», а также являлся исполняющим обязанности главного тренера «Адмирала».



В новом сезоне КХЛ «Нефтехимик» первый матч проведёт 2 сентября дома с «Куньлунем».