Мартемьянов: сегодня у «Сибири» были перестановки, сработала тренерская мысль!
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Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов подвёл итоги встречи с «Локомотивом» (3:2) на Кубке губернатора Челябинской области.
«Играли с хорошим соперником, качественным. Нам такие матчи нужны, такие победы важны.
Демидов сегодня дёрнул заднюю поверхность бедра, мы вообще играем в три пары, серьёзная нагрузка идёт на защитников, так что нападающие должны помогать.
Сегодня у нас перестановки были, и оба звена стрельнули: и Егор Миловзоров забил, и Валентин Пьянов. Значит, сработала тренерская мысль! Себя не похвалишь, как говорится, никто не похвалит», — приводит слова Мартемьянова «Р-Спорт».
Напомним, новый сезон КХЛ начнётся 1 сентября матчем «Авангард» — ЦСКА. «Сибирь» 3 сентября в гостях сыграет с «Трактором».
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