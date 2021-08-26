Мартемьянов: сегодня у «Сибири» были перестановки, сработала тренерская мысль!

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов подвёл итоги встречи с «Локомотивом» (3:2) на Кубке губернатора Челябинской области.



«Играли с хорошим соперником, качественным. Нам такие матчи нужны, такие победы важны.



Демидов сегодня дёрнул заднюю поверхность бедра, мы вообще играем в три пары, серьёзная нагрузка идёт на защитников, так что нападающие должны помогать.



Сегодня у нас перестановки были, и оба звена стрельнули: и Егор Миловзоров забил, и Валентин Пьянов. Значит, сработала тренерская мысль! Себя не похвалишь, как говорится, никто не похвалит», — приводит слова Мартемьянова «Р-Спорт».



Напомним, новый сезон КХЛ начнётся 1 сентября матчем «Авангард» — ЦСКА. «Сибирь» 3 сентября в гостях сыграет с «Трактором».

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