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Скабелка подвёл итоги матча с «Сибирью» на Кубке губернатора Челябинской области

Скабелка подвёл итоги матча с «Сибирью» на Кубке губернатора Челябинской области
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Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка прокомментировал поражение в матче с «Сибирью» (2:3) на Кубке губернатора Челябинской области.

«Хороший первый период, играли достаточно дисциплинированно, неплохо взаимодействовали в обороне и в атаке. Второй я уже не могу занести в актив, возникли проблемы с игровой дисциплиной. В третьем перешли на три звена, удалось взвинтить темп и забить.

Конечно, мы хотим выигрывать в каждом матче. Но смогли выполнить ту задачу, которую ставили, — дать возможность сыграть молодым ребятам. В следующей игре уже будет состав, максимально приближённый к тому, который начнёт чемпионат.

Максим Шалунов? Он недавно только присоединился к команде, десять дней назад. Нам его голы нужны уже в сезоне. Сейчас важнее определиться с партнёрами, с которыми он будет взаимодействовать, и то, чтобы Максим как можно скорее набрал оптимальную форму», — приводит слова Скабелки официальный сайт КХЛ.

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