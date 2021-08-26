Сборная Франции обыграла Венгрию в первом туре квалификаций к ОИ-2022

Сборная Франции одержала победу над командой Венгрии в первом туре олимпийской квалификации на Игры 2022 года со счётом 5:3 (0:2, 3:0, 2:1). Встреча прошла в Риге (Латвия) на стадионе «Арена-Рига».



В составе победителей заброшенными шайбами дублем отличился форвард Александр Тексье, ещё по одной шайбе забили нападающие Саша Трей и Дамьен Флёри, а также защитник Антонен Манавьян. У венгров забили форварды Янош Хари, Кристоф Папп и Иштван Барталиш.



В подгруппе Венгрии и Франции сегодня состоится ещё один матч. В 19:30 по московскому времени сыграют сборные Латвии и Италии.



Напомним, участие в Олимпийских играх, которые пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай), примут 3 победителя из трёх квалификационных групп.