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Сборная Франции обыграла Венгрию в первом туре квалификаций к ОИ-2022

Сборная Франции обыграла Венгрию в первом туре квалификаций к ОИ-2022
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Сборная Франции одержала победу над командой Венгрии в первом туре олимпийской квалификации на Игры 2022 года со счётом 5:3 (0:2, 3:0, 2:1). Встреча прошла в Риге (Латвия) на стадионе «Арена-Рига».

В составе победителей заброшенными шайбами дублем отличился форвард Александр Тексье, ещё по одной шайбе забили нападающие Саша Трей и Дамьен Флёри, а также защитник Антонен Манавьян. У венгров забили форварды Янош Хари, Кристоф Папп и Иштван Барталиш.

В подгруппе Венгрии и Франции сегодня состоится ещё один матч. В 19:30 по московскому времени сыграют сборные Латвии и Италии.

Напомним, участие в Олимпийских играх, которые пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай), примут 3 победителя из трёх квалификационных групп.

Олимпийские игры (м) - квалификация. 1-й тур
26 августа 2021, четверг. 15:30 МСК
Франция
Окончен
5 : 3
Венгрия
0:1 Хари (Шофрон) – 12:43' (5x5)   0:2 Папп (Хари) – 14:51' (5x4)   1:2 Тексье (Шакиашвили, Бозон) – 23:09' (5x4)   2:2 Манавьян (Да Коста, Флёри) – 28:00' (5x5)   3:2 Тексье (Шакиашвили) – 34:45' (5x4)   4:2 Трей (Реш, Шакиашвили) – 45:28' (5x4)   4:3 Барталиш – 45:38' (5x5)   5:3 Флёри (Тексье, Да Коста) – 56:53' (5x5)
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