Скончался двукратный олимпийский чемпион по хоккею и легенда «Спартака» Владимир Шадрин

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, пятикратный чемпион мира и трёхкратный чемпион СССР в составе московского «Спартака» Владимир Шадрин скончался на 74-м году жизни, сообщает пресс-служба клуба.



«Хоккейный клуб «Спартак» приносит искренние соболезнования родным и близким Владимира Николаевича, всем болельщикам, кто знал и любил прекрасного хоккеиста и замечательного человека», — говорится в заявлении на официальном сайте «Спартака».



В составе сборной СССР Шадрин становился победителем Олимпийских игр 1972 и 1976 годов, чемпионом мира (1970, 1971, 1973-1975). Большую часть карьеры он провёл в составе «Спартака» (1965-1979), вместе с клубом трижды выиграв чемпионат СССР (1967, 1969, 1976).



После завершения карьеры Шадрин был главным тренером красно-белых (1984), старшим тренером СДЮШОР «Спартак», возглавлял юношескую сборную России (1992-1997), а также являлся вице-президентом «Спартака».