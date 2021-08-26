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Сборная Дании одержала победу над командой Словении в первом туре квалификаций к ОИ-2022

Сборная Дании одержала победу над командой Словении в первом туре квалификаций к ОИ-2022
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Сборная Дании одержала победу в матче со Словенией в рамках первого тура квалификаций к Олимпийским играм — 2022 со счётом 4:3 (3:0, 1:1, 0:2). Встреча прошла на стадионе «Йордал Амфи» в Осло (Норвегия).

В составе датской команды забитыми шайбами отметились нападающие Фредерик Сторм, Патрик Русселль, а также дубль оформил форвард Николай Элерс. Миха Верлич, Ян Урбас и Ян Дрозг стали авторами голов у сборной Словении.

Также сегодня в группе, в которой находятся датчане и словенцы, сыграют сборные Южной Кореи и Норвегии. Стартовый свисток в матче прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Напомним, участие в Олимпийских играх, которые пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай), примут 3 победителя из трёх квалификационных групп.

Олимпийские игры (м) - квалификация. 1-й тур
26 августа 2021, четверг. 16:00 МСК
Дания
Окончен
4 : 3
Словения
1:0 Элерс (Лауридсен, Бьёркстранд) – 02:17' (5x5)   2:0 Сторм (Лауридсен, Бьёркстранд) – 12:59' (5x4)   3:0 Русселль (Лауридсен, Нильсен) – 14:52' (5x5)   3:1 Дрозг (Копитар, Претнар) – 20:49' (5x4)   4:1 Элерс – 21:51' (5x5)   4:2 Урбас (Грегорц, Еглич) – 49:20' (5x4)   4:3 Верлич (Грегорц, Еглич) – 57:28' (5x5)
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