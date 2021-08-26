Сборная Дании одержала победу над командой Словении в первом туре квалификаций к ОИ-2022
Поделиться
Сборная Дании одержала победу в матче со Словенией в рамках первого тура квалификаций к Олимпийским играм — 2022 со счётом 4:3 (3:0, 1:1, 0:2). Встреча прошла на стадионе «Йордал Амфи» в Осло (Норвегия).
В составе датской команды забитыми шайбами отметились нападающие Фредерик Сторм, Патрик Русселль, а также дубль оформил форвард Николай Элерс. Миха Верлич, Ян Урбас и Ян Дрозг стали авторами голов у сборной Словении.
Также сегодня в группе, в которой находятся датчане и словенцы, сыграют сборные Южной Кореи и Норвегии. Стартовый свисток в матче прозвучит в 20:00 по московскому времени.
Напомним, участие в Олимпийских играх, которые пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай), примут 3 победителя из трёх квалификационных групп.
Олимпийские игры (м) - квалификация. 1-й тур
26 августа 2021, четверг. 16:00 МСК
Дания
Окончен
4 : 3
Словения
1:0 Элерс (Лауридсен, Бьёркстранд) – 02:17' (5x5) 2:0 Сторм (Лауридсен, Бьёркстранд) – 12:59' (5x4) 3:0 Русселль (Лауридсен, Нильсен) – 14:52' (5x5) 3:1 Дрозг (Копитар, Претнар) – 20:49' (5x4) 4:1 Элерс – 21:51' (5x5) 4:2 Урбас (Грегорц, Еглич) – 49:20' (5x4) 4:3 Верлич (Грегорц, Еглич) – 57:28' (5x5)
Комментарии
- 26 августа 2021
-
19:00
-
18:54
-
18:38
-
18:33
-
18:25
-
18:14
-
17:59
-
17:52
-
17:36
-
17:26
-
17:16
-
17:06
-
16:42
-
16:28
-
16:17
-
15:50
-
15:27
-
15:21
-
13:33
-
13:08
-
12:56
-
11:28
-
11:22
-
11:12
-
10:54
-
10:45
-
10:26
-
09:50
-
09:22
-
09:07
-
08:50
-
08:24
- 25 августа 2021
-
23:50
-
23:25
-
23:16
Партнерский контент