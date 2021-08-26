Сборная Дании одержала победу над командой Словении в первом туре квалификаций к ОИ-2022

Сборная Дании одержала победу в матче со Словенией в рамках первого тура квалификаций к Олимпийским играм — 2022 со счётом 4:3 (3:0, 1:1, 0:2). Встреча прошла на стадионе «Йордал Амфи» в Осло (Норвегия).



В составе датской команды забитыми шайбами отметились нападающие Фредерик Сторм, Патрик Русселль, а также дубль оформил форвард Николай Элерс. Миха Верлич, Ян Урбас и Ян Дрозг стали авторами голов у сборной Словении.



Также сегодня в группе, в которой находятся датчане и словенцы, сыграют сборные Южной Кореи и Норвегии. Стартовый свисток в матче прозвучит в 20:00 по московскому времени.



Напомним, участие в Олимпийских играх, которые пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай), примут 3 победителя из трёх квалификационных групп.