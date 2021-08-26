Генменеджер «Каролины» прокомментировал подписание 8-летнего контракта со Свечниковым

Генеральный менеджер «Каролина Харрикейнз» Дон Уодделл прокомментировал подписание нового восьмилетнего контракта с российским нападающий Андреем Свечниковым.



«Андрей — один из краеугольных камней всей нашей франшизы, и мы рады, что удалось его оставить у себя на столь длительное время. Он — одна из самых стремительно развивающихся звёзд в нашем виде спорта. В этом десятилетии, надеемся, он поможет «Каролине» одержать победу в Кубке Стэнли», — цитирует Уодделла официальный сайт клуба.



Напомним, соглашение с 21-летним российским хоккеистом рассчитано сроком на восемь лет. Общая сумма сделки составит $ 62 млн. Кэпхит — $ 7,75 млн в год.



Свечников был выбран «Каролиной» на драфте НХЛ 2018 года в первом раунде под общим 2-м номером.