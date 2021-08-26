Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Генменеджер «Каролины» прокомментировал подписание 8-летнего контракта со Свечниковым

Генменеджер «Каролины» прокомментировал подписание 8-летнего контракта со Свечниковым
Комментарии

Генеральный менеджер «Каролина Харрикейнз» Дон Уодделл прокомментировал подписание нового восьмилетнего контракта с российским нападающий Андреем Свечниковым.

«Андрей — один из краеугольных камней всей нашей франшизы, и мы рады, что удалось его оставить у себя на столь длительное время. Он — одна из самых стремительно развивающихся звёзд в нашем виде спорта. В этом десятилетии, надеемся, он поможет «Каролине» одержать победу в Кубке Стэнли», — цитирует Уодделла официальный сайт клуба.

Напомним, соглашение с 21-летним российским хоккеистом рассчитано сроком на восемь лет. Общая сумма сделки составит $ 62 млн. Кэпхит — $ 7,75 млн в год.

Свечников был выбран «Каролиной» на драфте НХЛ 2018 года в первом раунде под общим 2-м номером.

Новость по теме
Свечников подписал 8-летний контракт с «Каролиной» на общую сумму $ 62 млн
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021