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«Трактор» в овертайме обыграл «Автомобилист» на Кубке губернатора Челябинской области

«Трактор» в овертайме обыграл «Автомобилист» на Кубке губернатора Челябинской области
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Челябинский «Трактор» в овертайме одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом» на Кубке губернатора Челябинской области со счётом 3:2 (0:1, 2:0, 0:1, 1:0).

На последней минуте первого периода в ситуации «пять на четыре» счёт открыл нападающий «Автомобилиста» Георгий Белоусов. На 33-й минуте в большинстве ответную шайбу забросил форвард «Трактора» Никита Тертышный. На 38-й минуте вперёд челябинцев вывел чешский нападающий Лукаш Седлак.

На 42-й минуте сравнял счёт в игре Максим Рассейкин. На 2-й минуте овертайма решающую шайбу забросил Седлак, тем самым оформив дубль.

«Трактор» и «Автомобилист» заняли первые два места по итогам группового этапа. Таким образом, клубы сыграют в финале турнира, который состоится завтра, 27 августа. В матче за 3-е место сыграют «Сибирь» и «Локомотив».

Кубок губернатора Челябинской области. Кубок губернатора
26 августа 2021, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 2
ОТ
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Белоусов (Гуркин, Макеев) – 19:47' (5x4)   1:1 Тертышный (Основин, Пилут) – 32:46' (4x3)   2:1 Седлак (Гика) – 37:27' (5x5)   2:2 Рассейкин (Гуркин, Шумаков) – 41:55' (5x5)   3:2 Седлак (Пилут) – 61:19' (3x3)
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