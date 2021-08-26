«Трактор» в овертайме обыграл «Автомобилист» на Кубке губернатора Челябинской области

Челябинский «Трактор» в овертайме одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом» на Кубке губернатора Челябинской области со счётом 3:2 (0:1, 2:0, 0:1, 1:0).
На последней минуте первого периода в ситуации «пять на четыре» счёт открыл нападающий «Автомобилиста» Георгий Белоусов. На 33-й минуте в большинстве ответную шайбу забросил форвард «Трактора» Никита Тертышный. На 38-й минуте вперёд челябинцев вывел чешский нападающий Лукаш Седлак.
На 42-й минуте сравнял счёт в игре Максим Рассейкин. На 2-й минуте овертайма решающую шайбу забросил Седлак, тем самым оформив дубль.
«Трактор» и «Автомобилист» заняли первые два места по итогам группового этапа. Таким образом, клубы сыграют в финале турнира, который состоится завтра, 27 августа. В матче за 3-е место сыграют «Сибирь» и «Локомотив».
- 26 августа 2021
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