Патологоанатом не сумел установить причину смерти экс-игрока НХЛ Хейза
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На данный момент причина смерти хоккеиста Джимми Хейза не установлена.
Как сообщает Boston Globe, патологоанатом после вскрытия не смог установить причину смерти бывшего игрока клубов НХЛ. В скором будущем ожидается проведение токсикологической экспертизы.
Напомним, Хейзу был 31 год. Форвард завершил карьеру в 2019 году.
Хейз был задрафтован в 2008 году во втором раунде под общим 60-м номером клубом «Торонто Мэйпл Лифс».
Нападающий выступал за ряд команд Национальной хоккейной лиги: «Бостон», «Нью-Джерси Дэвилз», «Чикаго Блэкхоукс», «Флорида Пантерз». Всего в НХЛ Хейз принял участие в 334 встречах, в которых забросил 54 шайбы и отдал 55 результативных передач при общем показателе полезности «-29».
Новость по темеУмер бывший нападающий «Бостона» Джимми Хейз. Ему было 31
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